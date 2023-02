Péruwelz: un gain de 2,5 millions à la librairie du Moulin

Le 3 février dernier, c’est en marge de l’EuroMillions que Jean-Luc a joué. "Ce jour-là, il y avait une action Shower of Millionnaires qui prévoyait 100 gagnants à 1 million en plus du jackpot. Nous jouons en général pour un montant de 15 € par personne. Après avoir misé, il nous restait 1,5€ que j’ai utilisé pour acheter une combinaison au Joker +."

Une combinaison qui a fait boum ! Grâce à cette toute petite mise, voilà 21 heureux. Jean-Luc a eu le plaisir de téléphoner à tous les autres gagnants pour leur annoncer la fameuse nouvelle. Il s’agit de gens de la région qu’il connaît bien pour la plupart et d’une personne qui vient de plus loin.

"Un des gagnants a demandé à Jean-Luc de l’accompagner pour l’annoncer à son épouse, sinon elle n’allait pas le croire", raconte Véronique.

Jean-Luc sourit et confirme. "Un autre gagnant vient de perdre son emploi. Il était heureux et ému à la fois d’avoir gagné."

Déjà un million en 2017

Le libraire sait déjà ce qu’il fera de cet argent. "Nous en ferons profiter les enfants, bien sûr. Pour le reste, ce sera une voiture, d’occasion, je précise, et des voyages."

119.000€ par personne, c’est tout de même confortable . "2, 5 millions pour le jackpot Joker +, c’est une très belle somme. Le jackpot pour ce jeu est de minimum 200.000€, assure Liliane Goor, du service communication à la Loterie Nationale et présente ce vendredi à Péruwelz. En plus, les gros gagnants sont rares en Wallonie, où on joue moins que dans le nord du pays. Pour 1,5€ de mise, ça vaut le coup. Le Joker +, on peut y jouer tous les jours. Les numéros fournis par le système sont aléatoires mais on peut choisir son signe astrologique." Ce n’est donc pas la première fois que la librairie du Moulin porte-chance. "En mai 2017, une personne avait remporté un million au Lotto, se souvient Jean-Luc Desablens. Nous avons aussi eu d’autres beaux gagnants."

Et sur ces gagnants, comme on dit, 100% ont tenté leur chance.