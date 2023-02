Un crossage n’est pas l’autre pour la Péruwelzienne Sylvie Platteau

"On parle toujours de rivalité à différents niveaux entre Péruwelz et Wiers, mais la présence de Péruwelziens ici à Wiers montre justement que nous sommes là avant tout pour faire vivre le folklore sur toute l’entité. Je m’y amuse toujours très bien et c’est l’occasion de rencontrer des amis pour passer un bon moment."

Sylvie arborait une crosse à laquelle elle tient particulièrement et qui affiche au moins 45 printemps au compteur. "C’est la crosse de mon papa, du temps du café de la Barrière, chez Jeanine, à la Loquette à Péruwelz. C’est ma maman qui le tenait."

Représentante de l’associatif

On l’a dit, le crossage met un peu la politique en pause. Les élus de plusieurs formations, majorité comme opposition, s’y côtoient. Même si elle est conseillère communale, Sylvie n’était de toute façon certainement pas venue à Wiers pour coiffer sa casquette politique.

"Le crossage, c’est aussi un moment important pour le secteur associatif, dans lequel je baigne depuis de très nombreuses années. Je suis ici pour représenter l’associatif. C’est ma marque de fabrique."

Quand on lui demande la différence entre le crossage de Péruwelz et celui de Wiers, Sylvie Platteau exprime son ressenti. "Je n’aime pas trop le mot différence. Pourquoi ? On ne compare tout simplement pas des pommes et des poires. Pour moi, crosser, c’est une ambiance avant tout. A Wiers, c’est plus selon moi l’esprit guindaille et on ne crosse pas de la même façon qu’à Péruwelz. Et Péruwelz, c’est chez moi, c’est traditionnel pour moi. Il faut dire que je crosse depuis mon adolescence et que mes parents avaient un café, donc aussi un stand. C’est difficile de comparer l’incomparable. Je crosse aussi à Maubray et là, c’est juste pour le sport entre guillemets car je ne connais pas le village. Quoi qu’il en soit, je continuerai à crosser autant à Wiers qu’à Péruwelz tant que j’aurai la santé."

En lien avec le carnaval

Ce mercredi à partir de midi, Péruwelz se mettra donc à l’heure du crossage. "Je fais le crossage à Péruwelz depuis 36 ans, poursuit Sylvie . Avec Michel et Dany, qui organisent aussi, nous tenons à conserver un folklore péruwelzien bien actif. En plus, désormais, le crossage sert à faire le lien vers notre carnaval qui commence à bien se développer."

Précisons que le carnaval de Péruwelz aura lieu le samedi 11 mars.