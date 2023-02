"Le parcours fera 4 kilomètres et comprendra 15 installations artistiques qui seront accessibles gratuitement et ce sept jours sur sept, confie Jeanne Delmotte, chargée de communication à Arrêt 59. En préambule, du 20 au 24 février, les enfants qui prennent part à notre stage Colore ta ville imagineront avec l’aide du CEC Blanc Murmure une œuvre monumentale qui sera installée sur la Grand-Place pour toute la durée de L’Échappée."

Les artistes vont se baser sur le riche patrimoine péruwelzien pour trouver l’inspiration et s’approprier les lieux connus ou moins connus de la ville. Ils vont ainsi détourner paysages et habitations pour laisser libre cours à leur fantaisie. Ils inviteront les promeneurs à observer, jouer, chercher, découvrir des histoires vraies ou inventées qui offrent des échappées et bousculent le quotidien.

Pour ne rien rater du parcours, un plan sera disponible sur papier et en numérique tandis qu’une application proposera des expériences en réalité augmentée à différents endroits du parcours et également en audiodescription. Elle est développée dans le cadre de la coopération entre les centres culturels de Péruwelz, Antoing et Belœil.

Pour les malvoyants aussi

L’Échappée se voudra vraiment accessible au plus grand nombre. Arrêt 59 a ainsi conçu une visite pour malvoyants en partenariat avec l’association les Amis des Aveugles.

L’Échappée demeure un moyen facile d’explorer Péruwelz autrement. Elle se dévoilera bientôt.