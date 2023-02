Deux chasseurs péruwelziens (bientôt) sans armes ?

Dans leurs échanges, les forces de l’ordre demandent au couple s’ils sont en possession d’armes. Réponse positive. En effet, quatre armes à feu et un fusil, déjà saisi à l’époque pour des faits de violence puis récupéré, sont présents dans l’habitation. La fille aînée des prévenus les apporte aux policiers. "Les armes sont en haut d’une armoire, dans une chambre fermée à clé. Personne ne savait, à part ma femme et ma première fille, qu’elles étaient stockées à cet endroit. Mon aînée était en train de passer son permis de chasse, donc je lui apprenais le maniement", explique l’homme. L’épouse confirme.

La confiscation des armes est demandée

Les conditions à respecter sont différentes en fonction du nombre d’armes détenues. Dans ce dossier-ci, les règles de sécurité suivantes doivent être appliquées: les armes doivent être non-chargées et hors de portée des enfants, les munitions doivent être à part et il ne faut pas laisser des outils à proximité qui pourraient faciliter une effraction.

La Procureure du roi relève: "On ne précise pas si par enfants, on sous-entend uniquement des mineurs ou non, mais je considère que les filles des prévenues sont jeunes (14 et 16 ans)". Le couple a des antécédents et a déjà bénéficié de mesures de faveur. Le ministère public requiert une amende de 800 euros à charge des deux individus ainsi que la confiscation des armes.

La défense mentionne plusieurs éléments dans sa plaidoirie : "D’abord, les munitions ne sont pas dans la maison, mais dans un cabanon en France. Les filles de mes clients sont rabatteuses. Elles chassent le gibier depuis l’enfance". L’avocate demande de ne pas faire droit à la confiscation. L’acquittement est sollicité à titre principal. Le jugement sera rendu le 20 mars.