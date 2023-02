Wiers : en route pour la grande aventure du 4L Trophy vers l’Atlas marocain

L’âge limite pour pouvoir participer est de 28 ans. Simon a 23 ans et est étudiant. Antoine en a 24 et travaille au service de développement économique de la Ville de Péruwelz. "Nous nous sommes rencontrés à l’école marketing Condorcet de Mons. Nous étions tous les deux dans le secteur associatif, lui aux scouts et moi à la jeunesse wiersienne. Nous nous sommes côtoyés lors des cours et avec le Covid, nous avons été privés de nos activités associatives, ce qui a fait naître l’idée de ce projet, confie Antoine. Nous prendrons le pré-départ ce samedi depuis Mons et ensuite, direction Biarritz, où nous allons déposer des denrées alimentaires pour la Croix-Rouge française."

Après deux jours de contrôle technique afin de vérifier si les batteries sont bien chargées, le départ sera donné pour le sud de l’Espagne. "Nous prendrons ensuite le ferry à Gibraltar et mettrons le pied sur le sol marocain à Tanger. Direction Rabat par après, où on entamera l’ascension vers les montagnes de l’Atlas, enneigées paraît-il, avant de descendre vers le Sahara et le sud du Maroc."

Financement d’un camion-poubelle

Sur place, le duo déposera du matériel scolaire, médical et sportif au profit de l’association Enfants du désert. Les Wallonturiers arboreront fièrement le logo de la Wallonie, qui leur apporte son soutien. "Nous avons pu compter sur de nombreux partenaires. Nous ne pouvons pas apporter de médicaments à proprement parler et donc, il s’agira de matériel médical comme seringues et compresses. Nous amènerons aussi des affaires scolaires: sacs, trousses, crayons. Du matériel sportif également." Les trophistes assurent aussi le financement d’un camion-poubelle. "Là-bas, ils ont encore une autre perception par rapport au ramassage des déchets et ils n’ont de toute façon pas le matériel adéquat, signale Antoine. Le financement d’un camion de ramassage des poubelles a pu se faire grâce à Désertours, organisateur du 4L Trophy, et aux dons des trophistes. En 2022, le camion a été inauguré sur le bivouac et est utilisé tout au long de l’année à Merzouga."

La remontée vers Marrakech amorcera la fin du voyage, prévue le 25 février. Au total, 8.000 kilomètres et une douzaine de jours au Maroc. Il faudra ensuite revenir par ses propres moyens.