L’école communale était déjà en place. Depuis peu, l’accueil extrascolaire La Ré-Création avait ouvert une troisième antenne à La Roë après celles de Wiers et de Péruwelz. Désormais, la crèche le Nid d’anges, autrefois à Wiers, y est aussi. Autrement dit, les enfants de 0 à 12 ans peuvent être accueillis dans ce pôle. "Ce qui procure évidemment de la sérénité aux parents, a souligné le bourgmestre Vincent Palermo. Le taux de fréquentation de l’école de La Roë était en baisse. Au Nid d’anges à Wiers, il n’y avait pas de parking et les locaux devenaient inadaptés. Enfin, l’extrascolaire était à l’étroit, c’est pourquoi une antenne a été ouverte ici aussi. Nous avons fait de ces faiblesses, une opportunité ici."

Tout a été réalisé par la main-d’œuvre communale,

De 24 à 28 places

Le Nid d’anges, passé de 24 à 28 places, rend service à 40 familles et emploie 8,5 ETP. Mais il reste une liste d’attente. "Je me bats pour créer plus de places de crèches. 5 200 places sont ainsi programmées dans le nouveau plan en Wallonie et à Bruxelles, a assuré la ministre. Je suis toujours impressionnée quand je vois la motivation dont font preuve les professionnels de la petite enfance.. On veut à ce sujet revaloriser les barèmes."

Cour d’école repensée

Le site de La Roë bénéficie aussi d’une cuisine professionnelle. "On a des maraîchers locaux qui ne demandent qu’à écouler leurs produits et développer des partenariats avec des collectivités comme ici", a ajouté la ministre. Pour compléter la panoplie, les différentes parties de la cour de l’école ont été repensées et aménagées pour que chaque enfant puisse trouver sa place et plus de sérénité là aussi et ce sans créer de barrières. La preuve, les encadrants ont ainsi remarqué que la partie football est de plus en plus fréquentée par les filles et l’espace danse par quelques garçons.