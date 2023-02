Péruwelz, rue de Roucourt: un nouveau pôle logement et hébergement au CPAS

La maison d’accueil la Traverse actuellement basée rue du Château à Bon-Secours ainsi que la Maison de vie communautaire pour familles en difficultés sociales L’autre Rive qui la jouxte viendront s’installer rue de Roucourt à Péruwelz.

Le CPAS a reçu une aide de près de 4 millions sur base d’un appel à projets dans le cadre du plan national de relance et de résilience, confie Georges Hocq, président du CPAS. "La Ville nous a soutenus. Nous avons obtenu un subside de 3 817 000 € pour un projet qui avoisinera 6 millions. Il y aura notamment des logements PMR et des logements pour des femmes victimes de violences conjugales et pour lesquelles nous avons un dispositif de prise en charge qui va devenir pérenne. Les bâtiments de la rue de Roucourt seront démolis pour faire place à des locaux et des logements bien agencés."

Le projet devra débuter en 2024 pour se terminer en 2026. Le CPAS devra donc débourser de sa poche 2 185 000 €. "Mais nous aurons des bâtiments quasi passifs au niveau énergétique. Ici, nous sommes déjà propriétaires alors qu’à Bon-Secours, rue du Château, nous louons à l’IPPLF."

Plus de 50 places au total

À l’heure actuelle, la capacité d’accueil de la Traverse est de 38 places et celle de l’Autre Rive de 16 places, le tout sans logements PMR. Dans la nouvelle configuration, la capacité de la Traverse sera portée à 43 places, dont un logement PMR, tandis que celle de l’Autre Rive restera à 16 places mais avec un PMR aussi. "En plus, quatre logements temporaires seront aménagés pour des situations et demandes spécifiques: deux logements familiaux et deux studios d’une à deux places. Nous avons également prévu un espace numérique qui comprendra douze postes de travail", explique Georges Hocq. Ce projet est mené en synergie par la Ville et le CPAS.

"Chacun peut être victime d’un accident de la vie: problèmes familiaux, liés au travail ou de santé, note Vincent Palermo, bourgmestre. L’objectif est d’apporter aux familles, adultes comme enfants, un encadrement, un suivi pour les faire tendre vers l’autonomie et les accompagner vers une nouvelle vie en leur offrant dignité et espoir. En les responsabilisant aussi: savoir gérer un budget, se lever à des heures décentes…"

Georges Hocq a parlé de ce projet comme d’un "outil d’éducation au logement, avec des encadrants qui n’hésitent pas à mettre les mains dans le cambouis pour donner aux gens une meilleure situation."