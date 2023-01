A Péruwelz, arrêt 59 poursuit son Echappée

"Une quinzaine d’artistes interviendront sur le parcours par le biais de clins d’œil décalés et d’invitations à rêver. L’Échappée colorera la ville du 29 avril au 2 juillet", souligne Jeanne Delmotte, animatrice et chargée de communication.

Spectacles déjantés

En attendant, Arrêt 59 propose spectacles, films, expériences surprenantes, stages et ateliers. Des moments d’évasion, des histoires incroyables et aussi une immersion dans des thématiques de société. Deux spectacles métamorphoseront par exemple le quotidien avec leur univers déjanté ou poétique.

Ainsi, le jeudi 2 février à 20 h, Zaï Zaï, du collectif Mensuel, suit les aventures délirantes d’un homme qui se rend compte, au moment de payer, qu’il a oublié sa carte du magasin. Un oubli qui va prendre de grandes proportions à travers une course-poursuite avec les autorités, relayée par les médias. Le spectacle se présente sous la forme d’un roman-photo théâtral puisque l’histoire est racontée au travers de photos projetées sur grand écran avec aussi bruitages, musique et dialogues joués en direct, sur le plateau, par les comédiens.

Le dimanche 12 mars à 16 h, Éloi Baudimont et Benjamin Macke présenteront Et pendant ce temps-là chez les Dugaumier. Ils ont récupéré et monté des films parsemés d’archives familiales envoyés à notélé pour être numérisés. Des images des années 40 à 80, des fêtes, des vacances, des cours de gym et des fanfares au menu.

Ciné et familles

Par ailleurs, les Jeudis ciné lancés sous l’impulsion de citoyens et d’associations locales se poursuivent avec, comme fil rouge, la diffusion d’un film suivie d’un débat de société. Prochaine séance le jeudi 16 février à 20h avec le documentaire Animal de Cyril Dion et un débat autour de l’écologie et la biodiversité.

Arrêt 59 continue aussi à s’adresser aux parents et aux enfants avec les après-midis Super Famille. Le cocktail: du temps en famille, des activités gratuites et un goûter à partir de 14 h, le tout sur le thème d’un spectacle à découvrir à 16 h 30 (6 € en prévente et 8 € le jour même).

Le samedi 11 février, la compagnie de théâtre Les pieds dans le vent jouera ainsi le spectacle Bouches, aventure pleine d’émotions, de chansons et de rires. Le samedi 1er avril, Sophie Debaisieux et Julien Burette emmèneront le public dans leur concert merveilleux Bloutch avec chanson, accordéon, guitare et yukulélé. Ce concert, organisé avec les Jeunesses Musicales dans le cadre du Wapikids Festival, sera précédé d’ateliers d’éveil musical gratuits à partir de 3 ans.

Programmation complète à découvrir sur www.arrêt59.be