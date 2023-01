La rue de la Herseautoise sera inaccessible pour les véhicules et il ne sera donc pas possible d’accéder au parking du CPAS. L’accès du personnel et des visiteurs devra, dès lors, se faire uniquement à pied en empruntant le Ravel.

Pour les usagers PMR, deux bureaux de permanence seront temporairement installés au sein du Home Petit-Gobert. Il sera possible de s’y rendre uniquement sur rendez-vous.

Le chantier, financé à 60% par la Ville et à 40% par le CPAS, sera réalisé par la firme TRBA. Il portera sur 110 mètres de long sur 12 mètres de large.

Les travaux comprennent la route, les trottoirs, la piste cyclable et l’éclairage. La durée estimée du chantier est de 120 jours ouvrables.