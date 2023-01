Garder la frite, un défi permanent au « Soleno » de Bon-Secours

Comme chaque année, le portail les friteries. com vient de publier le classement des meilleures friteries de Belgique sur base du vote des clients. Pour l’année 2022, il est dominé par des enseignes du Namurois et de la province de Luxembourg. Néanmoins, à la cinquième place et comme première représentante du Hainaut, on retrouve la friterie Le Soleno de Bon-Secours, ce qui fait évidemment plaisir à Melissa Valluzzi et à son équipe.