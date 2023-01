Une réunion ce mercredi pour susciter les projets citoyens à Péruwelz

Dès lors, le collège a estimé que c’est peut-être la complexité de la procédure qui a pu engendrer ce manque de candidatures. Le règlement sera donc modifié.

"On a beaucoup parlé ces dernières années de participation citoyenne. J’ai envie de dire aux citoyens, n’hésitez pas. Ils peuvent venir donner leur avis et apporter leur créativité parce qu’ici, on met du budget et même un encadrement via le plan de cohésion sociale et ça ne fonctionne pas, explique Vincent Palermo. Donc, nous allons simplifier les choses au niveau administratif et on donne une autre dimension au terme comité. Après, ce sera difficile de faire mieux!"

Cette définition du comité de village/quartier est donc simplifiée afin qu’un maximum de "groupements" puissent s’y retrouver.

La Ville propose aux comités un budget participatif de 20 000 €, avec 5 000 € maximum par projet, afin de mener des actions novatrices pour les citoyens.

Séance informative ce mercredi 11 janvier

Un nouvel appel à candidatures est ainsi proposé. Une séance d’information sera organisée demain, mercredi 11 janvier à 18h depuis la salle du conseil communal à Roucourt (rue Julien Bouchain).

Au final, le budget participatif est ouvert aux comités repris sous forme d’ASBL mais aussi à tout groupement de minimum six citoyens domiciliés à des adresses différentes à Péruwelz.

Le projet proposé devra viser en priorité le renforcement de la convivialité et de la cohésion sociale entre les citoyens et s’inscrire dans l’une des thématiques reprises dans le règlement officiel.

Le dossier de candidature devra être rentré auprès de l’administration communale de Péruwelz pour le 1er mars à minuit au plus tard, soit par courrier postal à l’Hôtel de Ville, rue Albert 1er,35, 7600 Péruwelz, soit par voie électronique via anne-christie.westrade@peruwelz.be avec la même mention.

069/59.04.87.