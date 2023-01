Un "bar à desserts" ouvre samedi à Péruwelz pour le plus grand plaisir des gourmand(e)s

Côté présentation des gourmandises, le concept d’une luxueuse bijouterie domine: "Mes desserts seront présentés au sein de présentoirs vitrés, comme dans une bijouterie. Il y en aura 3 au total, dans lesquels se répartiront les créations" signatures ", les gâteaux et les tartelettes", confie le créateur de goûts, appellation que le chef pâtissier aime adopter.

Pas inquiet de la crise énergétique

Malgré une période compliquée d’un point de vue énergétique, le jeune Namurois d’origine ne se montre pas inquiet: "Les installations seront peu énergivores, avec notamment des pompes à chaleur, un éclairage LED et des ustensiles modernes avec une faible consommation électrique. Après des mois de préparations, recherches et formations, les voyants étaient au vert pour une ouverture".

Un projet ambitieux et familial pour Quentin Gemine qui sera entouré des siens: "Ma compagne s’occupera des ventes, du marketing et de la relation client. De mon côté, bien entendu, je m’occuperai de la création. Il faut savoir qu’une nouvelle recette prend en moyenne 3 à 4 semaines de travail quotidien. Le petit plus sentimental est le fait que, comme nous vivons à l’étage, notre petite fille pourra venir nous voir pour apporter une touche de réconfort mutuel", sourit le jeune homme.

Du goût à emporter… et sur place

Outre la classique possibilité d’emporter les jolies créations pour les déguster à domicile, l’enseigne Quentin Gemine proposera également la possibilité de savourer sur place: "Deux espaces de dégustations sont prévus: un plus petit de 10 à 12 couverts en face des présentoirs et un plus grand, avec une capacité de 30 à 40 personnes. Outre la pâtisserie plus fine, l’idée sera également de séduire les familles, avec des produits plus simples mais tout aussi savoureux tels que des crêpes, des chocolats, le petit-déjeuner".

Des créations qui seront d’ailleurs sans secret pour les clients, avec un atelier entièrement vitré ouvert sur la salle des découvertes culinaires: "Mon souhait est de partager ma passion de la pâtisserie faite de produits locaux, sans sucres ajoutés et l’utilisation de vinaigres, d’épices et même de légumes pour donner des saveurs uniques à chaque création. Cette passion sera d’ailleurs partagée par la suite au moyen de cours culinaires".

Rendez-vous donc ce samedi 14 janvier à la rue Pont-à-la-Faux pour inaugurer cette nouvelle antre de la gourmandise, du goût et de la passion, mais aussi pour rencontrer l’équipe du très chaleureux et talentueux Quentin Gemine.