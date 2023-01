3 éoliennes acceptées, 1 refusée du côté de Brasménil - Bury

À la base, le projet englobait 6 éoliennes entre Brasménil, Wasmes-Audemez-Briffœil, Braffe, Bury et Roucourt, de part et d’autre de l’E42, mais la demande de permis avait été refusée.

Un nouveau projet comportant 4 éoliennes, deux de part et d’autre de l’E42, avait été rentré. Au final, 3 éoliennes sont acceptées. La n° 4, qui devait se situer au niveau de l’aire autoroutière Nandy Gennotte, a été refusée. Suite à un appel à projets de la Sofico pour développer de l’éolien près des aires d’autoroute, CLEF avait pourtant obtenu une éolienne sur l’aire Nandy Gennotte à Bury.

"Nous pensions que les 4 éoliennes allaient être acceptées, surtout celle de CLEF puisqu’elle entrait dans le cadre de l’appel à projets de la Sofico, souligne Laurent Dupont, président du comité de direction d’Ipalle. En plus, nous avions décidé de ne pas porter l’extrémité des éoliennes à 180 mètres mais bien de rester à une hauteur maximale de 150 mètres, avec une véritable conception linéaire de part et d’autre de l’autoroute. CLEF a la possibilité d’aller en recours et nous allons voir comment elle va se positionner avant de rediscuter de notre partenariat."

Incompréhension

Justement, du côté de CLEF, l’option est d’aller en recours. Fabienne Marchal, membre du CA, nous le confirme : " Ce recours portera sur le refus de cette 4 e éolienne. On ne va certainement pas freiner les trois qui ont été acceptées pour Ipalle. Maintenant, nous ne comprenons pas la logique de la Région wallonne, d’autant que nous avions répondu à un appel à projets de la Sofico. C’est l’incompréhension.

Visiblement, c’est la CWEA, la Commission wallonne des équipements autoroutiers, qui met son veto parce que l’éolienne surplombe les voiries internes de l’aire d’autoroute ! Nous avions en plus fait réaliser une étude de risques. Nous avons travaillé en excellente collaboration avec Ipalle sur ce dossier et nous avions engagé des frais conséquents pour le monter. Or, la Région wallonne semble changer de cap. "