Le 26 septembre 2022, Nordine accouchait de Gaby… chez elle: « Si nous attendons un autre enfant, je ferai le même choix »

Nordine, trois mois après l’accouchement, comment se porte Gaby, votre deuxième fille ?

Très bien. Elle est en forme, elle dort bien. C’est un bébé très sage et c’est une joie de l’avoir avec nous depuis la fin du mois de septembre.

Contrairement à d’autres naissances qui ont lieu à domicile, celle-ci était un choix. Pourquoi ne pas avoir opté pour l’option maternité ?

Je suis aide-soignante, donc le milieu médical ne m’est pas inconnu. Pourtant, je ne me sens jamais très à l’aise à l’hôpital, en tant que patiente. C’est même un endroit qui a tendance à me stresser bien plus qu’à m’apaiser. Surtout lorsqu’il s’agit d’un accouchement. J’avais déjà souhaité que Lula (21 mois) naisse chez nous, mais ça n’avait pas pu se faire. Avec l’expérience, j’ai commencé à me renseigner pour Gaby dès que j’ai su que j’étais enceinte. Pendant toute la durée de ma grossesse, j’ai été très bien entourée par des professionnels. Tous ces conseils m’ont permis d’envisager ce jour sereinement, en tout cas bien plus sereinement que si j’avais dû partir à la maternité. Je souhaitais que ça se fasse le plus naturellement possible. C’est un choix que je ne regrette absolument pas. Et je dois dire que s’il m’est donné de nouveau pour une autre naissance, je ferai encore le même.

Gaby est encore bien trop petite, mais quand elle aura l’âge de comprendre la particularité de son premier jour sur terre, lui expliquerez-vous ?

Bien sûr, je lui en parlerai, sans oublier de lui dire pourquoi on souhaite que notre bébé vienne au monde chez nous. Et si Gaby tombe enceinte, peut-être qu’elle suivra le même chemin que sa maman. Si elle souhaite aussi accoucher à son domicile, je ne m’opposerai certainement pas à sa décision.

L’autre particularité, c’est de voir que sa localité de naissance est aussi son lieu de vie. À Péruwelz, ce n’était plus arrivé depuis 2015 – par accident. Est-ce une singularité dont vous êtes fière ?

Oui, j’aime bien l’idée de savoir que, sur sa carte d’identité, le lieu de naissance indique Péruwelz. On n’a pas fait ce choix pour cette raison, mais disons que c’est un petit bonus.