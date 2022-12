Pas de recrutement en 2023 la commune de Péruwelz

"On a tenu compte des indexations. Il y en a eu cinq en 2022 et il y en aura deux en 2023, explique le bourgmestre. On essaiera malgré tout de prendre en compte les remplacements de moyenne et longue durée ainsi que les retours de certains profils. Mais j’ai demandé à l’administration de ne pas prévoir de nouveaux engagements."

Mais alors, de quelle manière le personnel va-t-il pouvoir assumer ses missions ? Le mot d’ordre: polyvalence.

"On a ce devoir de service envers la population, indique le bourgmestre. Le travail doit se poursuivre! Nous avons demandé aux personnes qui ont des responsabilités dans les services de mettre en place des stratégies différentes avec leurs agents de terrain en termes de communication, de dialogue, de management et de formation par rapport aux besoins de la population. Ces efforts devraient permettre d’encourager la polyvalence, la bienveillance et l’amélioration constante des services à la population. Cette manière de fonctionner favorisera la mobilité interne dans les services afin de passer tous ensemble ce cap difficile post-Covid et hausse énergétique."

210 ETP en moyenne

Bref, se réinventer. Sans doute plus facile à dire qu’à faire, mais la commune n’a pas le choix. Vincent Palermo le rappelle, chiffres à l’appui, la volonté, au cours de la législature, a toujours été de stabiliser au maximum le volume des équivalents temps plein. "Au 31 décembre 2018, nous étions à 208. Au 31 décembre 2020, on est passé à 207,92 via une politique de non-engagement et de non-remplacement dans cette première année de crise sanitaire. Un léger effet de rattrapage nous a menés fin 2021 à 211,48 et au terme du troisième trimestre 2022, le volume pouvait être estimé à 212 équivalents temps plein. Nous espérons quand même que l’ingénierie du personnel mise en place pourra dans les prochains mois faire l’objet d’un soutien et d’une aide des autres niveaux de pouvoir. C’est un besoin !" Le message sera-t-il entendu ?