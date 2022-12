Péruwelz : un éducateur à l'origine de coups sur mineurs?

Il conteste avoir porté des coups aux parties civiles, à l’exception d’un jeune. "J’étais en train de m’occuper de l’un d’eux qui s’était cassé le bras quelques semaines auparavant ", explique le prévenu. "Quand tout à coup, un autre m’a sauté sur le dos. J’ai été surpris et en voulant me dégager, je lui ai mis une claque. C’est la seule chose que l’on peut me reprocher. " Selon l’ancien éducateur, les jeunes auraient voulu l’évincer de la structure, à la suite d’une décision de la direction. "Leurs déclarations sont apparues après que la direction a annoncé que j’allais remplacer leur éducateur de référence. Je pense qu’ils se sont sentis abandonnés et qu’ils ont monté cette histoire pour retrouver leur éducateur. "

Les différentes parties civiles réclament entre 1 € symbolique (pour l’établissement) et 1 000 € de dommages.

« Une situation disproportionnée »

Le ministère public a opté pour la version du prévenu, requérant une suspension du prononcé de la condamnation. "Cinq éléments me font aller en ce sens", indique le Substitut du Procureur du roi. "Personne n’a constaté les coups ; il n’y a aucun constat de lésions ; il n’y a pas de témoin en dehors des jeunes ; les jeunes ont été filmés lors de leur audition, mais il n’y a eu aucune expertise de crédibilité ; et enfin, ces auditions étaient contradictoires et donc peu crédibles. Que nous reste-t-il ? La claque du prévenu contre l’un des jeunes. L’affaire aurait dû être classée sans suite et Monsieur n’aurait pas été là, s’il n’y avait eu que ça. La situation est selon moi disproportionnée. "

L’avocat de la défense sollicite l’acquittement de son client à titre principal, et une suspension du prononcé à titre subsidiaire. "Les faits reprochés à mon client sont très graves et méritent évidemment d’être dénoncés", a affirmé l’avocat de la défense. " Mais mon client les conteste. Ce dernier a exercé plus de trente ans au sein de la structure et tous ses collègues disent du bien de lui: il respecte les jeunes et ne les abandonne pas ; il est fait pour être éducateur, il aime son travail, il est très cadrant…

Les choses se sont dégradées lorsque l’on a annoncé aux jeunes qu’ils allaient changer d’éducateur ; je pense qu’ils voulaient que mon client soit écarté pour retrouver l’autre, car c’est à ce moment-là que les dénonciations de coups sont apparues.

Les déclarations des parties civiles sont aussi très changeantes. Ils disent au départ être victimes de nombreux coups, puis de coups réguliers, puis d’un seul coup… Ce n’est pas crédible. Concernant la claque donnée “par surprise”, mon client n’avait évidemment pas l’intention de frapper: il n’y a pas d’élément moral. Je pense que le prévenu a déjà été largement sanctionné en étant licencié pour faute grave. "

Le jugement interviendra le 12 janvier.