Cette fois, la sonnette d’alarme est vraiment tirée. À 64 ans, âge pourtant pas encore tout à fait canonique, la dame boit la tasse, c’est une évidence. Le flop de l’été dernier, marqué par une ouverture tardive en raison d’un problème de pompes et une fermeture précoce à cause d’un autre problème technique, a mis en avant la nécessité de se pencher activement sur la malade si le but est de la faire tenir le coup quelques années encore.

Le bourgmestre, Vincent Palermo, siffle la fin de la récréation. Pas question pour lui de prendre le risque de devoir aller manger des oranges en dehors de la cité des sources une fois que la structure aura cédé de toutes parts.

Le conseiller Éric Thomas (AC) l’a interrogé à ce sujet à l’occasion de l’examen du budget communal. "Suite à une grosse panne des pompes, le public y a eu accès quatre semaines plus tard que prévu et la fermeture a été avancée de deux semaines suite à un problème de chaudière. Depuis plusieurs années, vous prévoyez la réalisation d’une étude. En 2023, 30 000 € sont prévus pour. Allez-vous enfin réaliser cette étude ou encore une fois la reporter ? Quel sera le timing pour l’étude et les résultats ?"

Le bourgmestre a donc confirmé qu’il n’y avait pas que deux dalles à remplacer mais que le mal était bien plus profond. "Ici, ça lâche un peu partout et je ne veux pas qu’il arrive un jour quelque chose à quelqu’un. On doit savoir s’il y a un risque réel ou pas. Oui, nous avons demandé un audit et une enquête sur les machineries ainsi que le passage de la zone de secours. Nous allons même aller plus loin et faire étudier la stabilité."

Ne mettre aucun nageur en danger

À la question de savoir quand cet audit sera réalisé, Vincent Palermo a répondu que la volonté était de le mener en 2023. "Mais je ne sais pas combien de temps ça prendra et ce qui sera découvert." Nouvelle interrogation d’Éric Thomas. "Et si au 30 juin on n’a pas encore les résultats, ça veut dire qu’elle n’ouvrira pas au 1er juillet ?"

Le bourgmestre a été clair. "Oui, Éric. Si elle s’effondre, s’il y a un problème de gaz, on va dire quoi ? Je ne mettrai jamais en danger la moindre personne qui entre à la piscine."

Sale temps en tout cas pour le bassin péruwelzien, en passe de devenir un gouffre financier.