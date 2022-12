Entre l’eau et le feu, le budget de Péruwelz est maîtrisé

À l’exercice propre, le budget affiche un boni de 126 906 €, pour 577 418 € de boni global.

" Notre fil conducteur reste le service au citoyen, indique le bourgmestre. Nous menons une gestion responsable qui se traduit par les provisions pour le CPAS, les ressources humaines, la police et la zone de secours. Fin de législature précédente, elles s’élevaient à 3 388 428 € et ont même augmenté pour être fin 2021 à 4 293 476 €.

Pour atteindre l’équilibre au budget 2023, nous avons prélevé 770 246 €, soit 20%. Il nous reste 3 054 738 €.

Pour le CPAS, il y a même une double couverture puisqu’il bénéficie d’une autre provision qui lui est propre et sur laquelle nous avons puisé 784 040 €. Il lui reste 1 279 690 € de disponible. Notre dotation au CPAS ne bouge pas et demeure à 3 784 167 € ".

Pas de nouvelles taxes et emploi maintenu

Le bourgmestre n’annonce aucune nouvelle taxe. "Nous avons juste augmenté le prix du sac-poubelle de dix cents."

Les dépenses de personnel croissent de 10%. "Il y a eu 5 indexations en 2022 et 2 sont prévues en 2023. Aucun nouveau recrutement n’est programmé en 2023, signale le bourgmestre. Mais l’emploi et les services sont maintenus."

Sur l’impact énergétique, le collège a voulu aller plus loin que les prévisions. "Nous étions à contrat fixe mais au 1er janvier, on passera à contrat variable. On nous annonce 60% de hausse au niveau électricité et 250% pour le gaz, mais nous avons prévu au budget un impact de 78% pour l’électricité et de 400% pour le gaz, soit 639 450 € d’augmentation, en espérant que ça n’ira pas plus haut".

Là où la dotation à la police augmente de 145 326 €, celle de la zone de secours baisse de 81 564 € et ce, grâce à l’intervention de la Province. "Mais on sait qu’à partir de 2025, la Province ne pourra plus assumer les coûts", assure Vincent Palermo.

Un audit pour la piscine

À l’extraordinaire, 13 millions d’investissements sont prévus, dont 52% couverts par les subsides. Le bourgmestre évoque des investissements productifs comme l’ancien Belfius ou la Lorraine sur la Grand-Place, la poursuite du remplacement de l’éclairage public par du LED, la gare (près de 6 millions dont 3 de subsides) et le nouvel hôtel de police (1 million).

"Nous plaçons aussi notre propre fibre optique, ce qui nous fera réaliser des économies. En matière de sécurité, nous tablons sur 225 000 € pour des caméras."

Au vu du couac de l’été dernier, la piscine fera l’objet d’un audit. 200 000 €, subventionnés à hauteur de la moitié, sont prévus pour des travaux.