L’occasion aussi de rappeler que malheureusement, la situation en matière d’abandons d’animaux ne s’améliore pas vraiment.

"C’est simple, à ce niveau, nous avons dix appels quotidiens, assure Émeline Lejour, bénévole à la SPA Certaines raisons comme allergies diverses ou séparation du couple reviennent fréquemment. Mais là où auparavant nous avions des appels de la région, nous en recevons à présent de toute la Belgique. Tous les refuges doivent faire face à la même problématique. Si nous n’avons plus de place, nous tentons de rediriger les gens vers d’autres refuges. Nos collègues font la même chose. Dès que nous avons une adoption et qu’un chien quitte le refuge, alors un autre peut y entrer."

Mais des gens peu scrupuleux n’attendent pas qu’une place se libère. Ils déposent carrément le chien dans la cour de l’ancien arsenal des pompiers juste à côté de la SPA ou dans le champ voisin, de manière telle que les bénévoles ne peuvent faire autrement que de prendre l’animal en charge.

Émeline se demande si le contexte économique actuel ne joue pas lui aussi. "Il y a les frais de nourriture, de vétérinaire. En même temps, on constate aussi que beaucoup de propriétaires n’ont pas vraiment mal au cœur lorsqu’ils nous déposent leur animal. Ou alors parfois, certains nous demandent d’échanger leur chien contre un chien de notre refuge parce que le leur est trop grand."

Chiens « Covid »

Le phénomène des chiens "Covid" se poursuit. "Pendant le confinement, beaucoup de gens ont pris un chien. Mais depuis, ils retournent travailler et ont moins de temps à consacrer à leur animal. Or, ce dernier n’a jamais été habitué à vivre seul. Un passage chez un éducateur canin pourrait apporter des solutions mais les propriétaires ne franchissent pas le pas et préfèrent nous laisser le chien."

La SPA de Péruwelz peut accueillir 25 chiens. Actuellement, 5 seulement sont à l’adoption. Les 20 autres sont issus d’une saisie. "On peut parfois critiquer les services du bien-être animal, mais quand c’est bien, il faut le dire aussi. Depuis un an, on a pu observer de plus en plus de saisies réalisées par le bien-être animal avec l’aide de la police. Le seul problème, c’est que les chiens sont chez nous pendant deux mois. Après, soit ils restent ici, soit ils repartent chez leur propriétaire. Nous ne pouvons pas les mettre à l’adoption avant la décision. Là encore, les refuges sont très sollicités dans le cadre de saisies."

Dons interdits mais…

Pour corser encore un peu plus le travail des refuges, les dons de chiens sur les réseaux sociaux, pourtant interdits, n’ont pas disparu. "Les chiens font souvent plusieurs familles avant d’arriver au refuge, signale encore Émeline Lejour. Comment le sait-on ? On les retrouve en divagation sur la voie publique et la puce, si le chien est pucé, n’est pas à jour. En retraçant le parcours du chien, on voit qu’il a transité par plusieurs familles. On reçoit aussi des gens qui ont pris un chien via les réseaux sociaux récemment et qui l’amènent au refuge en disant qu’ils l’ont trouvé sur la route. Quand on retrace le parcours de l’animal, on se rend compte que c’était leur chien."

Plus que jamais, le message adressé par les bénévoles est celui-ci: un animal n’est pas un objet…