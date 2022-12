Péruwelz : le marché de Noël est lancé

C’est ce vendredi que s’est ouvert, pour deux week-ends, le village de Noël qui réunit 40 chalets dans le parc communal. Une borne photo est accessible au Cellier pour prendre des clichés avec le père Noël ces samedi de 14h à 15h et de 17h à 18h et dimanche de 14h à 15 h. Avec la reine des Neiges et Olaf ce dimanche de 16h à 17 h. Village enfants, concours divers et actions commerciales. La grande parade aura lieu le dimanche 18 à 17 h 30.