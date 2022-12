La gare de Péruwelz sous enquête jusqu'au 13 décembre 2022

Pour rappel, au rez-de-chaussée est prévu l’aménagement d’une brasserie de standing et d’un espace lounge tandis qu’un ascenseur vitré sera installé. Les escaliers en bois feront l’objet d’une restauration et le sas d’entrée sera conservé et restauré. L’étage, lui, sera aménagé en plusieurs espaces polyvalents pour les associations.

Quant aux anciens sanitaires, ils devraient être mis à disposition des services communaux et de la brasserie. Une sérigraphie retracera l’historique de la gare au niveau des vitrages des nouvelles menuiseries. Un parking pour vélos devrait trouver place dans le hangar. Signalétique, terrasse et plantations font aussi partie du projet.

On sait que le coût global est passé de 4 à 6 millions environ.

Dimension participative

Vincent Palermo, le bourgmestre, tient à mettre en avant la dimension participative de ce dossier. "En juin 2019 déjà, nous avions organisé depuis l’Arrêt 59 une réunion à destination du grand public, avec une soixantaine de personnes présentes. Des idées et des souhaits ont été émis durant cette réunion et il en a été tenu compte pour répondre aux besoins du monde associatif notamment. Il y a eu en réalité plusieurs moments de consultation. Je pense qu’il aurait été difficile de faire mieux. L’enquête publique constitue une nouvelle étape".

En pratique

Les observations et réclamations écrites peuvent être envoyées jusqu’au 13 décembre au collège par courrier ordinaire (rue Albert 1er, 35 à 7600 Péruwelz) ou sur urbanisme@peruwelz.be

Les observations et réclamations orales pourront être exprimées lors de la séance de clôture de l’enquête le 13 décembre de 11h à midi au service cadre de vie, rue des Chaufours, 7. Il faut prévenir de sa présence.

Des explications sur le dossier peuvent être obtenues au 069/67.26.58.