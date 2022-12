"En 2013, nous avions 232 élèves et aujourd’hui, il n’y a en a plus que 69, soit une diminution de 70%! Il ne reste que 23 élèves en maternelle. Se dirige-t-on dans un futur proche vers la fin de l’école ? À Braffe par contre, on a l’effet inverse. Les chiffres sont excellents."

Vincent Palermo l’assure: "Nous avons une chance phénoménale. Le collège a anticipé les besoins. Une crèche qui était à Wiers s’installe à La Roë. Ce qui veut dire qu’un enfant pourra désormais suivre tout son cursus dans cette école. On avait le choix: ne pas agir et ne rien faire ou alors agir pour répondre aux besoins des parents. À Braffe, oui, le nombre d’élèves est croissant".

Corinne Risselin (MR), échevine de l’Enseignement, a précisé qu’un plan de relance était en cours au niveau de la Roë : "On a pu ouvrir un mi-temps en octobre en maternelle et nous venons encore d’enregistrer la semaine passée quatre nouvelles inscriptions. Nous pourrons ouvrir un mi-temps supplémentaire en janvier. Des investissements ont été réalisés sur le site, notamment avec la nouvelle cour. L’école est bien repartie. La crèche vient d’arriver et on a aussi la présence de l’extrascolaire sur la Roë."

Vincent Palermo confirme. "Nous avons mis les moyens. Soyons réalistes mais aussi optimistes."