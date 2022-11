"L’accès à cette féerie de Noël reste entièrement gratuit, a souligné le bourgmestre, Vincent Palermo, lors de la présentation. Nous avons fait le choix de maintenir ces festivités et nous l’assumons. Dans le contexte actuel, nous avons trouvé un accord pour postposer le contrat pour la patinoire. Elle ne sera donc pas installée cette année mais reviendra en 2023."

Concernant le coût des illuminations, Péruwelz avait anticipé. "On a investi dans du LED voilà dix ans et nous avons donc disposé en partie des illuminations qui nous appartiennent. Nous avions en plus deux contrats. Celui qui concerne les illuminations supplémentaires au quartier de la gare et sur la Grand-Place a été maintenu. Par contre, celui à 15 000 € pour les décorations qui montaient jusqu’à l’avenue de la Basilique, on ne le poursuit pas. Pour compenser, on placera plus de sapins dans les rues et avenue de la Basilique, sans oublier le centre-ville et les villages."

Commerce en fête

Le village de Noël, composé de 40 chalets, sera accessible durant deux week-ends, du 9 au 11 décembre et du 16 au 18 décembre. Il sera ouvert le vendredi de 16h à 23h et le samedi et le dimanche de 12h à 23 h. Échassiers, chorales et cracheurs de feu viendront l’animer.

Péruwelz en fête entend aussi favoriser les achats dans les commerces locaux. "Plus de 6 000 € seront redistribués aux commerçants afin de promouvoir le commerce local et d’offrir des cadeaux aux citoyens. Un calendrier péruwelzien de l’Avent sera programmé du 1er au 24 décembre avec des cadeaux à gagner tous les jours et 30 € de chèques à dépenser auprès des commerçants partenaires, a ajouté le bourgmestre. Nous organiserons aussi une chasse aux boules de Noël qui seront cachées dans l’entité, avec une boule par village et là encore des bons à dépenser. Il faudra suivre l’énigme. Les modalités du jeu sont à retrouver sur la page Facebook vitrineperuwelzienne. Les commerçants seront aussi invités à participer à un concours de décoration de leur vitrine. Ils pourront remporter des cadeaux et même décrocher un partenariat publicitaire."

Père Noël recrute

Les enfants ne s’ennuieront pas. Un concours de dessins pour les 3-12 ans débute le 1er décembre. Une urne sera placée au Cellier.

C’est au Cellier aussi que sera installée une borne photo pour des séances avec le père Noël le samedi 10 de 14 h à 15 h et de 17 h à 18 h et le dimanche 11 de 14 h à 15 h ou avec la Reine des Neiges et Olaf le dimanche 11 de 16h à 17 h.

Au Cellier toujours, un village enfantin prendra place les samedis 10 et 17 et le dimanche 11 de 14 h à 18 h ainsi que le dimanche 18 de 14 h à 16 h.

Pour le reste, l’administration communale offrira un vin chaud ou un cacao lors du marché hebdomadaire le vendredi 23 décembre à 10 h. "Un moment important pour pouvoir rencontrer les citoyens", assure Vincent Palermo.

À noter encore que le père Noël recrute à Péruwelz. Un comité de création de décorations de Noël va se constituer en vue des prochaines éditions.

Retrouvez le programme sur www.peruwelz.be/noel