Un réseau de caméras va se déployer à Péruwelz

À terme à Péruwelz et Bon-Secours

Ensuite, le conseil a approuvé la mise en place d’un réseau de caméras de vidéosurveillance. "Il s’agira du même système partout et donc d’un marché global, a indiqué le bourgmestre. Nous serons dotés de caméras performantes à 360°. Elles seront installées dans un premier temps au niveau du parc, sur la Grand-Place et au rond-point du boulevard Léopold III. C’est un moment important pour la sécurité. Nous avions déjà une caméra, mobile celle-là, mais pour les dépôts sauvages."

Le bourgmestre nous a précisé qu’au budget 2022 figurait une somme de 300 000 € pour ce dossier.

" Mais dans ce montant, il faut tenir compte de la hausse des prix, de l’installation de serveurs, de la possibilité de visionner les images à distance et d’un système de cloud dans le respect de la vie privée.

Le déploiement de la fibre optique sur notre entité, un appel à projets auquel nous avions répondu, va pouvoir servir en partie dans le cadre de l’installation des caméras. "

Ce système se veut évolutif et la volonté du collège est d’en installer dans un second temps au quartier de la gare, à la Neuve Chaussée et à l’Avenue de la Basilique, autrement dit pour couvrir l’ensemble de la traversée de Péruwelz et de Bon-Secours. "On aimerait aussi se doter d’une caméra mobile facile à déplacer pour les villages et certains quartiers", ajoute le bourgmestre.

Il y a des places sur la Grand-place!

Dimitri Kajdanski (PS) a souhaité connaître les résultats des analyses effectuées sur la Grand-Place par le biais d’une caméra intelligente. " Là, il s’agissait d’analyser le stationnement, a répondu Vincent Palermo. Nous avons réalisé dans le cadre de cette étude sur le stationnement des visites chez les commerçants et avons aussi fait un tour sur le marché pour, au total, avoir un panel d’environ 200 personnes sondées. Nous sommes aussi en train de mener une étude au niveau du service Développement économique. Nous allons tout condenser et nous reviendrons vers vous en regroupant tous les résultats pour voir où nous allons en termes de stationnement, de mobilité et de commerces à installer au centre-ville.

Je peux d’ores et déjà vous dire que contrairement à ce qu’on peut penser, il y a des emplacements disponibles en permanence sur la Grand-Place. L’analyse a duré près d’un an. On a pu voir qu’il ne fallait pas faire cinq ou six fois le tour de la Grand-Place pour pouvoir se garer. C’est peut-être un sentiment que les gens ont mais ce n’est pas exact. "