Péruwelz (et partout ailleurs) : laissons les canettes dans la voiture

Il a accepté de prendre part à la campagne Champs et pâturages plus propres, initiée par Be WaPP et à laquelle la commune de Péruwelz a répondu. "Dans le cadre de la mise en place de notre plan local de propreté, nous voulons mener des actions avec les citoyens et aussi des agriculteurs. Cette opération cadrait avec la philosophie, indique Vincent Dufour, éco-conseiller à la Ville de Péruwelz. Nous avons été sélectionnés et il fallait deux agriculteurs. Le travail se réalise avec l’aide d’ambassadeurs de la propreté: citoyens, institutions et comités de village."

De grands panneaux représentant un agriculteur et un peu plus loin un ambassadeur de la propreté ont été installés sur quatre tronçons, notamment près de la ferme de Grégory, avec un slogan explicite. "Deux nettoyages ont été effectués par les ambassadeurs, avant et après la pose des panneaux. Les poubelles ont été récoltées par une société privée qui va analyser ce qui a été ramassé. Nous devrions avoir les résultats début décembre" signale Vincent Dufour.

Près de ses champs, Grégory trouve de tout. "J’ai déjà ramassé des coqs qu’on remplit de sable pour les enfants, des vibromasseurs aussi. J’ai retrouvé dernièrement 17 bouteilles de la même bière au même endroit."

Mais le fléau, ce sont les canettes, dont les morceaux sont ingurgités par les vaches. "Je perds une vache chaque année à cause de ça. La campagne fait parler. Les gens qui me connaissent savent que je suis d’un naturel jovial et se demandaient pourquoi je faisais la tête sur la photo."

Un aimant pour sauver la vache

Grégory nous montre un aimant entouré en partie de plastique. Pour sauver ses vaches, il leur fait ingurgiter cet aimant sur lequel les morceaux de fer viendront se coller. La vache s’en sortira. "Sauf que depuis deux ans, il y a de plus en plus de canettes en aluminium, qui, lui, ne colle pas."

Dès que la vache ingurgite un corps étranger, Grégory s’en rend compte. "Elle ne donne plus autant de lait. Elle fait de la température. Elle ne boit plus, ne mange plus et dépérit. Le plus dur, c’est quand elle vous regarde droit dans les yeux comme si elle vous disait: aide-moi, fais quelque chose. Si le système avec l’aimant fonctionne, vous le voyez tout de site. Deux heures après, elle mange. Elle ne rejettera jamais l’aimant. Elle continuera à vivre avec. Je mets environ dix aimants par an."

Vincent Dufour précise que l’alcool au volant est à la base du phénomène. "Soit la personne boit dans sa voiture pour ne pas être vue de son patron, soit elle boit durant le trajet travail-domicile avant de rentrer à la maison. Cette opération veut sensibiliser tout le monde mais surtout les automobilistes. Ces panneaux sont désormais propriété communale. Nous allons les laisser en place une quinzaine de jours et nous pourrons ensuite les proposer à d’autres agriculteurs. Des affiches ont également été distribuées dans les grandes surfaces ainsi que dans les stations-service qui vendent des canettes."