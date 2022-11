Une moisson de médailles pour la Wapi au championnat belge des métiers

Vitrine nationale, ces 13, 14 et 15 novembre

Les Startech’s Days organisés à Ciney, de dimanche à mardi, l’ont encore prouvé. Ce rendez-vous belge des métiers porté par WorldSkills Belgium a attiré jeunes, parents, enseignants afin d’en apprendre davantage sur les perspectives offertes par les matières qualifiantes et les métiers techniques: pas moins de 8 000 spectateurs y ont fait le déplacement, ces 13, 14 et 15 novembre !

Des étudiants de différents secteurs (27 métiers) se sont aussi affrontés face à ce public jusqu’à ce mardi. Les résultats viennent d’être dévoilés lors de la cérémonie organisée à Ciney Expo. La Wallonie picarde peut avoir le sourire puisque, parmi les 84 champions dont 12 Hennuyers, 5 jeunes de chez nous ont décroché la médaille d’or (Axel Potiers d’Ormeignies en boulangerie, Hugo Roussel de Wiers en carrelage, Thomas Durant de Chièvres en conduite poids lourd, Étienne François de Ramegnies-Chin en ébénisterie et Charlotte Baeghe de Vezon en infographie), 2 ont gagné la médaille d’argent (Candice Van Mullen de Wiers en carrelage et Samuel Vermander de Tournai en infographie) et un la médaille de bronze (Alix Mahieux de Péruwelz en carrelage).

En septembre 2023 à l’EuroSkills en Pologne ?

Comme à l’accoutumée, les meilleurs parmi ces meilleurs seront sélectionnés pour prendre part au prochain championnat européen des métiers, l’EuroSkills de Gdansk dans les prochains mois. WorldSkills Belgium indique que sa "Belgian Team" décrochant son ticket pour la Pologne sera dévoilée ce 18 novembre. "Les trois médaillés de chaque métier peuvent prétendre à cette sélection. Celle-ci fera l’objet d’une évaluation technique par les Experts et d’une appréciation des soft skills (les jeunes sont aussi évalués sur leur motivation, leur gestion du stress, leur volonté et leur capacité d’apprentissage… afin de voir s’ils sont aptes à participer à une confrontation face à des jeunes du monde entier dans leur catégorie)." On croise les doigts pour nos régionaux !

www.worldskillsbelgium.be

Trois jeunes de l’athénée royal de Péruwelz ont remporté l’or, l’argent et le bronze en catégorie "Carrelage" alors qu’ils étudient la maçonnerie ! "Notre professeur, M. Bossu, est un ancien indépendant dans le carrelage et la maçonnerie. C’est lui qui nous a parlé des Startech’s et on s’est motivés entre élèves pour y participer. Il nous a appris les bases de carreleur en plus, pour nous faciliter la tâche, c’est un avantage dans la compétition et dans le métier à venir", indique le fraîchement médaillé d’or, Hugo Roussel. Participer à cette compétition nous a apporté une belle expérience, ce sera un plus sur mon CV d’y inscrire que j’ai gagné une médaille d’or. "

Autre jeune à avoir pu grimper sur la plus haute marche: Axel Potiers d’Ormeignies, diplômé de boulangerie-pâtisserie et actuellement en 7e chocolatier-glacier-confiserie au lycée provincial des sciences et technologies, à Soignies. "C’est mon chef d’atelier qui m’a parlé des Startech’s lorsque je lui ai dit que je souhaitais me mesurer à d’autres, pour mieux me connaître et pour voir où sont mes limites afin de continuer à progresser. Ce fut une chouette aventure au niveau des formations reçues et pour le suivi ensuite durant la compétition, c’est un autre monde ! C’est beaucoup de stress, notamment par le regard de l’impressionnant public durant la compétition. J’avais déjà eu l’occasion de m’en rendre compte début août: j’étais allé voir une compétition au Danemark, pour en apprécier le fonctionnement à l’international. Ici, je m’étais entraîné avec mes professeurs, à la maison et mon ancien patron – je ne travaille plus pour lui car j’ai déménagé – m’avait entraîné durant les présélections et il a continué ensuite. C’est une expérience incroyable, on apprend sur soi mais aussi en regardant les autres compétiteurs. C’est une belle opportunité que je conseille à tous !"