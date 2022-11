"Une soirée en poésie et en douceur, souligne Céline Guelton, animatrice à Arrêt 59. Entouré de trois claviers, Antoine Flipo, du duo tournaisien Glass Museum, repousse les limites du piano. Il gratte, tape, colle et décolle les cordes de l’instrument pour une performance physique et sonore hors normes, entre électro et néoclassique. En première partie de soirée, le public découvrira l’univers poétique et furieusement moderne de Roza, une artiste soutenue par ses textes en français et des mélodies originales. Elle flirte avec le folk, la world et le jazz."

Le week-end se poursuivra bien entendu en musique avec une matinée musicale orchestrée ce dimanche 20 novembre par Camille Seghers, professeure à l’académie de musique de Péruwelz et Alexis Thibaut de Maisières. Ils proposeront ce moment à l’occasion de la sortie de leur nouvel album. Rendez-vous à 11 heures. "Le duo interprète la sonate pour violoncelle et piano en si mineur de Louis Vierne, un chef-d’œuvre du compositeur qui mêle les influences du lyrisme profond, fougueux de Brahms et du langage coloré de Fauré", précise Céline Guelton.

Une programmation musicale mais aussi locale à découvrir à l’Arrêt 59.

069/45.42.48 www.arrêt59.be