Wasmes-Audemez-Briffoeil : marche en solidarité avec l'Ukraine

Le syndicat d’initiative de Wasmes-Audemez-Briffœil organise ce jeudi 10 à 18 h 30 à la fois une marche pour la paix et la cérémonie du souvenir. Évoquant la guerre en Ukraine, les membres du Siwab notent: " Les similitudes avec ce qu’a connu notre pays sont nombreuses. Un envahisseur qui, faisant fi de toutes les conventions internationales, s’empare en peu de temps d’une portion importante du territoire et s’y installe, des flots de réfugiés jetés sur les routes de l’exil. Bombardements, destructions, souffrances, atrocités et mort sont le lot des populations restées sur place.