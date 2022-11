"Elles concernent le personnel, la zone de secours, la zone de police et même une provision qui avait vu le jour pour le Covid au compte 2021, a expliqué Vincent Palermo. En 2016, toutes provisions confondues pour risques et charges, nous étions à 2,334 millions. Elles sont passées à 3,388 millions en 2018 et à 4,293 millions au 31 décembre 2021. Nous avons, dans le budget 2022, mobilisé une provision d’1,4 million. Globalement, malgré tout ce qui nous arrive, on parvient à remettre ce que l’on prend".

Encore plus délicat après 2024

Le bourgmestre a évoqué les indexations: " Cinq indexations de 2% étaient prévues en 2022. On les supporte sans toucher aux provisions. Trois indexations sont déjà annoncées en 2023, sans parler de la hausse du prix des matériaux et des honoraires des prestataires, tandis qu’on nous annonce une hausse du coût de l’électricité à hauteur de 78% et de 400% pour le gaz !

2023 et 2024 seront difficiles. Après 2024, ce sera encore plus délicat… "

Et les primes pour les commerces ?

Éric Thomas (AC) a soulevé plusieurs points. "Dans le cadre de la rénovation urbaine et du développement rural, la commune met en location quelques appartements. Sont-ils tous loués ?"

Éric Thomas s’inquiète aussi du report en 2023 du projet de Plan local de propreté (PLP): "Et au niveau hygiène publique, la campagne de dératisation est supprimée."

Le conseiller AC pointe encore des dépenses diminuées voire supprimées: "A savoir les primes Créashop, moins 38 000 € et les primes à la réhabilitation de cellules commerciales, moins 25 500 €."

Concernant les appartements, tous ne sont pas loués, a répondu le bourgmestre: "Certains nécessitent des travaux. Il y a parfois des problèmes d’humidité. On ne veut pas se transformer en marchands de sommeil que nous combattons."

Le PLP, selon Vincent Palermo, a pris du retard en raison de la pandémie: " Une seule personne s’en occupe. On ne met pas le projet au placard, mais il y a des priorités. Sur les inondations, on a bien travaillé. Oui, il n’y a pas de budget dératisation. Les demandes sont ponctuelles et on le fait par nos propres moyens.

Pour Créashop et les propriétaires, il y a des projets en attente avec des documents à remplir et qui ne seront concrétisés peut-être que début 2023. Nous avons un potentiel en attente de 13 000 € pour l’installation de commerces et de 55 000 € pour la prime aux propriétaires. "

En réponse à Dimitri Kajdanski (PS) sur la viabilité des projets immobiliers sur la Grand-Place, Vincent Palermo maintient le cap. "Pour la Lorraine, on obtient 70% de subsides et les locataires vont payer l’emprunt. Le bâtiment Belfius, c’est aussi un investissement productif."