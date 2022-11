En réalité, il est déjà en activité depuis plusieurs mois. Mais qui va piano va sano et les responsables ont pris le temps de se faire coacher en participant à plusieurs soirées en compagnie du club parrain de Leuze mais aussi des clubs d’Ath, Tournai et Enghien notamment.

"Notre objectif sera de venir en aide aux enfants défavorisés et également aux personnes âgées, indique Isabelle Wallez, présidente du fifty-one de Wiers. Comment ? Nous devons encore plancher sur la manière dont nous allons procéder une fois que nous aurons des fonds. Parce dans un premier temps, nous devons nous constituer un capital, ce qui passera par l’organisation d’activités. Nous avons des idées. En attendant, nous donnons déjà rendez-vous à toutes les personnes désireuses de nous soutenir ce samedi 5 novembre à la Ferme du Reposoir à Kain."

Donner un peu de son temps

Le fifty-one club mixte de Wiers, qui est venu en aide à l’Ukraine et qui a déjà organisé un repas-conférence autour de la naturopathie, réunit des personnes issues de différents horizons: secrétaires, enseignants, militaire.

"À la base, une amie de Wiers voulait lancer un fifty-one mixte. Elle est ensuite partie vers d’autres aventures mais après avoir consulté le district, nous avons gardé Wiers comme logo-fanion. Sophie Tillier, notre vice-présidente, y est établie, explique Isabelle Wallez, pour sa part citoyenne de Kain et qui a œuvré dans l’humanitaire. Peu importe d’où nos membres sont originaires, le principal est de se retrouver entre gens positifs pour mener à bien des actions. Le fifty-one promeut des valeurs d’amitié, d’estime et de tolérance. Encore une fois, nous avons toutes et tous des professions différentes. Il faut juste pouvoir donner un peu de son temps à la cause."

Participation au marché de Noël de Péruwelz, organisation d’une balade gourmande près de Wiers ou encore d’une soirée déguisée figurent parmi les projets.

Le fifty-one club de Wiers se réunit une fois par mois. "Nous essayons aussi de nous rendre régulièrement aux activités des autres clubs afin de voir comment ils travaillent", précise Isabelle.

Infos sur la page Facebook Fifty-One Club Wiers.