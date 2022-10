« Le moral n’est pas au top »

Bon-Secours A semble dans une mauvaise passe en Nationale 1. Cédric Merchez étant blessé et incapable de jouer jusque fin octobre, l’équipe se retrouve fortement affaiblie. Après deux matchs joués avec seulement trois joueurs de niveau, Bon-Secours A déclare forfait pour la cinquième rencontre. « Le moral de Bon-Secours n’est pas au top, confie Corentin Michel, membre de l’équipe. Perdre notre premier joueur n’est pas facile. Il devrait être de retour contre Don Bosco, derby important à nos yeux, et sans lui on ne gagnera pas. » D’ailleurs, Ignas Navickas, le joueur lituanien de l’équipe, ne participant qu’à 17 rencontres, a été mis sur la touche le temps de la rémission de Cédric Merchez. « Ça n’aurait servi à rien, même avec Ignas, nous ne sommes pas assez forts. »