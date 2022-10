Le bourgmestre avait au préalable annoncé que le taux des taxes ne bougera pas en ce qui concerne l’IPP (8,5%) et les centimes additionnels au précompte immobilier (2 800).

"La taxe sur les déchets sera inchangée également, a fait savoir Vincent Palermo. Par contre, le prix du sac passera de 65 à 75 cents. Pourquoi ? Il y a dorénavant des PAV dans toute l’entité. Notre message est de dire: allez-y ! Avec l’augmentation du coût de l’énergie, on ne voulait pas faire trinquer le citoyen et nous n’augmentons pas la taxe déchets. On a préféré mettre le sac un peu plus cher tout en maintenant le concept de rouleau gratuit pour le citoyen. Au niveau du coût-vérité, la balance recettes-dépenses sur les déchets, nous étions à 101% l’an dernier et nous passerons à 96%."

Dimitri Kajdanski (PS) se demande pourquoi augmenter le prix du sac dans le contexte actuel. "Ne faut-il pas faire preuve de solidarité ?"

Pour le bourgmestre, avec le coût du personnel et la hausse des matières premières notamment, difficile de faire autrement. "Nous avons investi dans les PAV, dont l’ouverture coûte 50 cents. Le prix du sac va augmenter, oui, mais pas avant le 1er janvier, donc le citoyen a encore le temps. Sur un rouleau de sacs, il ne paiera qu’un euro de plus l’an prochain."

Georges Hocq, président du CPAS, a retapé sur le clou. "Les PAV sont moins chers que le sac, donc allez-y."

Adrienne Roman (Écolo) est intervenue pour insister sur l’importance de trier ses déchets chez soi. "Il y a aussi un changement de consommation à adopter. Si on continue à consommer de la sorte, on ira droit dans le mur. Cette frénésie a déjà des répercussions."

Pas assez de communication

De son côté, Éric Thomas (AC) plaide pour une plus grande communication vis-à-vis de l’utilisation des PAV. "Un dépôt dans un PAV coûte 50 cents et le prix du sac passe à 75 cents, soir un tiers de plus. Ne faut-il pas insister là-dessus ?"

Selon Jimmy Ababio (PS), "une partie de la population, je pense aux personnes à mobilité réduite et à certaines personnes âgées, n’a pas accès aux PAV. Vous dites qu’il n’y aura qu’un euro de différence par rouleau mais un euro est un euro et cette hausse ne va faire qu’entretenir le phénomène des dépôts sauvages et des poubelles publiques remplies. La récompense pour les gens qui font le tri, c’est une hausse de 10 cents par sac !"

Remarque populiste, selon le bourgmestre, qui a déploré que le conseiller socialiste ne fasse aucune proposition à propos de l’accès aux PAV pour les PMR et les personnes âgées.

Pour Adrienne Roman, "les gens font preuve de solidarité et il est tout à fait possible de venir en aide à quelqu’un qui ne sait pas se rendre aux PAV."

Le PS a voté non.