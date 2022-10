Jusqu’au 14 novembre, une carte en ligne est à la disposition du grand public pour apporter des améliorations au réseau de mobilité douce développé par le GAL des plaines de l’Escaut, en collaboration avec la Fondation rurale de Wallonie. Rendez-vous sur https ://mobilitedouce-pnpe.gogocarto. fr/

Le bouton "Ajouter un élément" ouvre un formulaire où vous pourrez encoder vos propositions et les situer.

Sur carte et sur le terrain

"L’objectif du projet est d’identifier un réseau mobilité douce au sein des villages mais surtout entre villages et entre les six communes du GAL, indique Pierre Delcambre, coordinateur du GAL des plaines de l’Escaut. La première étape a été d’identifier sur carte et sur le terrain aussi les sentiers et chemins, notamment sur Openstreetmap. Ce travail a été réalisé en collaboration avec la FRW. Il existe en effet un groupe sentier dans chaque commission locale de développement rural. Il s’agit maintenant de valider le travail de cartographie avec les habitants pour avoir un retour sur la praticabilité et sur l’opportunité d’inclure les relevés dans un réseau de mobilité douce."

Sur la carte figurent les différentes informations qui composent ce réseau. Les points-relais sont les lieux qui permettent de changer de mode de déplacement, de passer de la marche à la voiture, du vélo au bus. Les liaisons intravillages mettent en avant les chemins à suivre pour rejoindre le point-relais le plus proche de chez vous. Les liaisons intervillages connectent entre eux les points-relais par les chemins les plus utiles à vélo.

"Cette consultation a pour but d’avoir un retour sur les connexions identifiées et d’avoir effectivement toutes les idées et remarques qui permettraient d’améliorer sa cyclabilité", confirme Antoine Bacro, chargé de mission mobilité au parc naturel.

GAL (abacro@pnpe.be) ou la Fondation rurale de Wallonie (wallonie.picarde@frw.be).