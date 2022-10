À Braffe, c’est surtout la rue du Gros Tilleul qui a été touchée.

"Les toitures de plusieurs habitations ont été endommagées, dont une plus particulièrement. Une grosse partie s’est envolée. Il n’y a heureusement pas eu de blessés, signale le lieutenant José Recuero, de la zone de secours de Wallonie picarde. Un peu plus loin, des arbres se sont couchés sur la route. Nous avons dénombré une quinzaine d’arbres au sol aussi au niveau de l’autoroute E42 entre les sorties Maubray et Péruwelz."

Le mobilier tournoyait

De nombreuses branches d’arbres ont été arrachées par le vent.

Une dame attendait les pompiers pour leur demander de consolider sa toiture, dont quelques tuiles menaçaient encore de tomber. " Il y a d’abord eu un orage, beaucoup d’éclairs puis une pluie violente et soudaine, une rafale ", dit-elle.

Pascal Berton, un riverain, parle lui aussi de mini-tornade. "J’ai vu mon mobilier de jardin qui tournoyait."

Le carrefour menant à Braffe d’un côté et à Willaupuis de l’autre sur la N50 a été barré et la circulation a aussi été perturbée tout autour du village de Braffe.

À Willaupuis, c’est la maison de village qui a subi de gros dégâts.

Une fête était justement en train de s’y dérouler quand un châssis s’est détaché pour finir sa course au niveau du bar tandis que la véranda s’est littéralement soulevée. Quelques personnes ont été blessées légèrement.