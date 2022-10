"Le couple, qui battait déjà de l’aile, divorce en mars 2020, mais ce n’est pas une conséquence des accusations. Un dossier n’a pas été ouvert au tribunal de la famille. Le divorce est prononcé par consentement mutuel avec un droit d’hébergement. Malgré la séparation, les ex-conjoints cohabitent pendant un temps avant que mon client ne fasse l’objet d’une mesure d’éloignement", précise la défense. Le prévenu explique qu’il garde toujours des contacts avec ses enfants. L’avocat relève des contradictions dans cette histoire et suggère qu’il y a eu des inventions. Il sollicite l’acquittement ou un sursis simple.

Les descriptions sont concordantes

Le procureur du roi commence son réquisitoire en mentionnant la conclusion du rapport de l’IPPL: "Il a des tendances exhibitionnistes si les faits sont avérés, mais Monsieur se livre difficilement". C’est également l’impression donnée par l’homme lors de l’instruction. "L’homme évoque la machinerie de son ex-femme. Elle aurait monté les jeunes filles contre lui pour récupérer la maison qu’ils avaient en commun. Soit il n’a rien fait et est peut-être victime d’une cabale de Madame, soit il est responsable et n’entend pas assumer ses actes".

Pour départager ces deux possibilités et au-delà de l’attitude perplexe du prévenu, le ministère public souligne les descriptions concordantes des trois enfants. "On sent le vécu dans les propos. En quoi auraient-elles intérêt à mentir ?". En ce qui concerne la peine, le magistrat laisse le choix à la présidente: si elle croit le prévenu ou émet un doute, alors c’est l’acquittement. Si les préventions sont établies, il requiert 38 mois d’emprisonnement. Le conseil de la partie civile évoque encore les symptômes d’anxiété présents chez les enfants, constatés par le médecin traitant. Le jugement sera rendu le 21 novembre.