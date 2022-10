Péruwelz : l'association "2749 miles d'espoir" parraine des enfants au Sénégal

2749 miles d'espoir fonctionne selon un système de parrainage d'enfants. L'ASBL vient aussi en aide aux talibés, de jeunes garçons confiés par leurs parents à des maîtres pour effectuer leur éducation religieuse dans des daras, des écoles coraniques. Le soutien alimentaire aux daras a pour but de diminuer le temps passé par les enfants à mendier pour obtenir de la nourriture.

L'association parraine 61 enfants, aide 30 talibés et une vingtaine de familles. Elle œuvre en matière de soutien scolaire et fournit aussi des colis alimentaires. Favoriser l'accès du plus grand nombre à l'enseignement reste un objectif prioritaire.

"Nous intervenons pour les inscriptions à l'école, pour l'achat de matériel, ainsi que pour des cours de renforcement le soir, confie Gwenaëlle Ladrière. Il faut savoir qu'au Sénégal, il n'est pas rare de voir 50 enfants dans une classe, ce qui n'est donc pas évident pour les apprentissages. Depuis l'an dernier, si les enfants ont des difficultés scolaires, un prof particulier est actif trois soirs par semaine chez eux. Nous avons aussi deux filleules à l'université pour lesquelles nous payons les frais d'inscription, les syllabi, les frais de déplacement".

Le tourisme a bu la tasse

Les colis alimentaires sont toujours les bienvenus également. "Ils renferment principalement du riz, de l'huile, de l'eau de Javel et du savon", explique Gwenaëlle. L'association, dans la mesure du possible, essaie aussi d'intervenir dans les soins de santé. Globalement, les besoins sont toujours nombreux au Sénégal. "Et le Covid n'a rien arrangé à la situation économique. Ainsi, le secteur du tourisme a perdu des plumes à cause de la crise sanitaire", assure Gwenaëlle.

Faciliter aux familles l'accès à l'électricité et à l'eau n'est pas non plus une mince affaire. Les logements sont souvent rudimentaires et là encore, l'ASBL tente d'apporter un soutien et peut parfois y parvenir par le biais de donateurs privés.

Début 2023, une délégation emmenée par Gwenaëlle retournera au Sénégal afin de faire le point sur les actions de l'association.

Page Facebook 2749 miles d'espoir.