Bury : la vie de château pour la vitrailliste Git Gervais

Jusqu’à dimanche, elle expose ses œuvres, dont certaines toutes récentes, au château de Courrière à Bury.

Assistante sociale de formation, Git Gervais aime rénover mais surtout créer des œuvres en maniant l’art du compromis sans toutefois sacrifier à sa liberté de création.

"Créer ses propres œuvres reste bien entendu très important pour un artiste. Cela dit, quand je réponds à une commande relative à une restauration ou une création de vitraux, par exemple sur un édifice religieux, je veille à respecter le souhait des personnes qui m’ont contactée tout en essayant aussi d’apporter ma touche personnelle, et ce sans travestir l’esprit des lieux, assure Git Gervais. Il faut aussi trouver l’équilibre entre l’esthétique et la technique, comme le choix de l’épaisseur du plomb, du verre, des peintures, afin que le vitrail ne soit pas fragilisé en certains endroits. Rénover ou créer des vitraux d’envergure nécessite de faire appel à des innovations techniques et c’est la raison pour laquelle je collabore régulièrement avec l’atelier Peters à Paderborn (D)."

Active en Belgique, France et Pays-Bas, Git Gervais trouve son inspiration dans le passé mais également dans des thématiques contemporaines liées à l’évolution de la société: droits de l’homme, violences faites aux femmes, notamment les mutilations génitales.

"Le couple est aussi un sujet inépuisable", dit-elle. Peintre à ses heures, Git immortalise aussi la mer.

Nocturne ce vendredi

La vitrailliste ne poursuit pas une démarche élitiste. Elle aime placer l’art à la portée d’un large public et se sent à l’aise aussi bien avec des spécialistes qu’auprès de non-initiés.

Comme elle n’expose pas souvent. c’est l’occasion de découvrir son travail jusqu’à ce dimanche 16 octobre. Une nocturne est organisée ce vendredi 14 octobre de 17h à 19 h 30. Samedi et dimanche, l’exposition sera accessible entre 11h et 17 h.