L’idée est née d’une réflexion menée au conseil communal et d’un souhait d’entretenir le devoir de mémoire. Pour rappel, Péruwelz est partenaire de l’ASBL Territoires de la Mémoire, centre d’éducation à la résistance et à la citoyenneté, concernant le projet Réseau Territoire de Mémoire.

Dans le plan stratégique transversal 2018-2024 figurait la sensibilisation de la population au devoir de mémoire et à la citoyenneté. Un groupe de travail a été créé pour lutter contre les idées extrémistes liberticides et promouvoir le devoir de mémoire. Plusieurs conseillers communaux vont ainsi proposer des actions. On retrouve dans ce groupe Jimmy Ababio (PS), Willy Detombe (RPP), Dimitri Kajdanski (PS), Lionel Lefebvre (MR-IC), Sylvie Platteau (MR-IC), Luc Rigaux (PS), Adrienne Roman (ECOLO) et Éric Thomas (AC).

L’exposition People Advisory Explicit Music a été réalisée en 2015 par les Territoires de la Mémoire ASBL et est composée de 20 panneaux. Elle montre comment la censure s’est exercée sur le monde musical et comment celui-ci a résisté. Elle s’adresse aux adultes et aux jeunes dès 15 ans. Des visites scolaires sont possibles sur réservation (0474/275232).

Le groupe de travail planche par ailleurs sur d’autres activités, comme un parcours photographique historique sous forme de photos dans l’entité en 2023 et la création/exposition d’œuvres d’art locales sur le thème de la liberté en 2024.