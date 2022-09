Ainsi, le temps d’une journée, le cœur de ville accueillera une bonne quarantaine de producteurs et d’artisans qui proposeront aussi bien des produits de bouche et des bijoux que des bougies et du savon.

Un espace "cosy" avec chaises longues, tables et pelouse prendra place sur l’esplanade. L’endroit idéal pour boire un verre. "Et au cas où la météo ne serait pas de la partie, le chapiteau de la ville a été prévu, soulignent les organisateurs. Les petits n’ont pas été oubliés. Ils pourront profiter gratuitement de structures gonflables. La médiathèque mettra également des jeux géants à disposition, le tout dans une chouette ambiance musicale."

Des points d’animation ont également été prévus à divers endroits du centre-ville: parc communal, parking des Docks et place Deflinnes. Il y aura possibilité de se faire grimer tandis qu’un sculpteur de ballon et une fanfare feront apprécier leur talent.

Week-end du client

La manifestation est organisée le samedi 1er octobre pour correspondre à une date bien connue, celle du week-end du client.

"Ce samedi, n’hésitez donc pas à rendre une petite visite à votre commerçant préféré, poursuivent les organisateurs. À cette occasion, vous recevrez un petit cadeau offert par la Ville. Certains ont aussi prévu une action particulière ou une promotion."

La liste des commerçants est disponible sur www.weekendduclient.be

Par ailleurs, une tombola est organisée par la ville de Péruwelz en partenariat avec les commerces de l’entité. Lors de vos achats chez les commerçants partenaires vous recevrez un bulletin de participation. Ensuite, vous devrez déposer votre bulletin dans l’urne présente sur la Grand-Place ce samedi 1er octobre. Les gagnants seront désignés par tirage au sort. Vous pourrez remporter trois paniers garnis d’une valeur de 100 € composés de produits venant du parc naturel des plaines de l’Escaut.

Infos sur la page Facebook du Rond’Eau des Sources et de la Ville.