Péruwelz : l’ancien bâtiment Belfius acheté par la Ville sera restauré en 2023

Péruwelz ne disposant plus que d’un seul distributeur dans une autre agence bancaire de la Grand-Place, un deuxième ne serait pas superflu. Dimitri Kajdanski (PS) a ainsi demandé où en étaient les négociations avec Batopin.

"Nous avons déjà eu trois réunions avec Batopin et ils sont d’accord pour dire que l’ancienne agence Belfius serait l’endroit idéal, a expliqué le bourgmestre. Sauf que leur souhait était d’occuper une bonne partie du rez-de-chaussée et que nous prenions en charge les travaux d’aménagement. Là, j’ai dit stop. Batopin est une société privée qui va faire des bénéfices. Nous avons donc demandé qu’ils puissent réduire la surface dont ils ont besoin pour le distributeur et qu’ils prennent en charge une partie des travaux. J’espère trouver une solution car une ville comme Péruwelz doit avoir au moins un deuxième distributeur."

Travaux en 2023 ?

Éric Thomas (AC) a souhaité savoir si les travaux allaient être subsidiés. "Et les travaux vont-ils pouvoir débuter en 2023 ?" Le bourgmestre a confirmé que ces travaux pourront faire l’objet de subsides. "60% pour le commerce au rez-de-chaussée et 80% pour les logements dans le cadre de la rénovation urbaine. Je rappelle qu’il faut que ce soit rentable pour la Ville, que les loyers vont nous revenir et qu’il s’agit d’un investissement productif. Quant à l’estimation du coût des travaux, nous ne l’avons pas encore. Je sais qu’il faudra rénover la cave et la toiture. Quant au timing, nous devrons faire des choix et je ne peux pas promettre qu’on fera les travaux en 2023."

Jimmy Ababio (PS) est revenu avec une demande déjà exprimée: embellir les surfaces qui sont à vendre ou qui vont être abattues. "Il y a l’agence Belfius mais aussi la Lorraine sur la Grand-Place ou encore la maison des jeunes. Ces vitrines sont sales et ne donnent pas une belle image. Le bâtiment de la maison des jeunes est dégueulasse. Ne pourrait-on pas au moins y mettre des autocollants ? Vous avez bien demandé aux propriétaires de surfaces vides de les entretenir. Dès lors, ne pouvez-vous pas faire quelque chose pour ces bâtiments ?"

Le bourgmestre a répondu qu’investir dans de grandes bâches ou dans d’autres solutions temporaires n’était pas à l’ordre du jour par rapport à des bâtiments que la Ville vient d’acheter ou qui vont être démolis.