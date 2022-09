Gaby est née... à la maison, à Péruwelz

"Pour ma première fille, je voulais déjà une naissance à domicile, mais le contact avec la sage-femme n’avait pas été bon et ça n’a pas pu se faire, explique Nordine Ochman. Ici, je m’étais beaucoup renseignée et une sage-femme que je connais m’a parlé d’une structure basée à Kluisbergen. J’ai pris contact alors que j’étais enceinte de 8 semaines et je me suis rendue chez eux pour le suivi chaque mois tout en continuant à faire appel à mon gynécologue si besoin."

La sage-femme avait encore le manteau sur le dos !

Toutes les femmes ayant fait le choix d’accoucher à domicile n’y parviennent pas forcément. Il arrive que des complications surviennent pendant la grossesse ou durant la dernière ligne droite. Pour Nordine, tout s’est très bien déroulé. En réalité, Gaby a failli naître… à Wiers. "Dimanche soir, nous mangions chez des amis. Durant l’après-midi déjà, j’avais ressenti quelque chose et en début de soirée, ça continuait à chipoter. À un moment, j’ai quand même eu envie de rentrer à la maison pour me mettre à l’aise."

Nordine voulait rester seule un maximum de temps mais à un moment, les contractions étaient de plus en plus rapprochées. "Je gérais bien mais la douleur était présente et les positions que j’essayais de tenir ne me convenaient pas. Mon compagnon a alors appelé l’équipe médicale chargée de me suivre. Je sentais que la petite allait arriver et mon corps poussait de lui-même. La tête de la petite est apparue. Trois ou quatre minutes après l’arrivée du médecin et de la sage-femme, Gaby était là, à 1 h 15 du matin. La sage-femme avait encore son manteau sur le dos ! Ils sont restés deux heures. Le médecin m’a auscultée et a examiné la petite en lui faisant les tests. Ensuite, j’ai directement débuté l’allaitement."

Ni fous, ni marginaux

Nordine et David ne regrettent pas leur choix. "Je ne suis pas très fan de la médicalisation autour des naissances, voilà tout. Je souhaitais que ça se fasse le plus naturellement possible", indique Nordine.

David était d’accord dès le départ: "Les gens qui comme nous font ce choix sont considérés comme fous et marginaux, mais ce n’est pas le cas. Nous ne remettons pas en doute les compétences du corps médical, au contraire. Nous ne sommes pas là pour faire la promotion de l’accouchement à domicile. C’est juste notre choix."

Au service État civil – Population de Péruwelz, on nous signale que la dernière naissance enregistrée sur l’entité même remonte à 2015 mais qu’il ne s’agissait pas d’un choix de la maman mais bien d’une grossesse qui n’a pas pu attendre l’arrivée à l’hôpital.