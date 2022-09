Péruwelz : pour une place de parking, il menace la voisine avec un couteau de chasse !

"Le jour des faits, avec ma compagne, nous revenions du restaurant. J’avais bu 2-3 bières. À plusieurs reprises, ma voisine avait déjà occupé ma place de parking", a indiqué le prévenu à la barre du tribunal correctionnel de Tournai. " Elle me regardait par la fenêtre et j’ai donc fait semblant de lancer mon couteau dans le but de lui faire peur. Toutefois, il était hors de question que je passe à l’acte, je tiens beaucoup trop à ce couteau que j’ai reçu à mon père".