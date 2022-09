La cité des sources tient sa nouvelle Miss

Une couronne qui se prépare de manière plus difficile qu’on ne pourrait l’imaginer: "Un concours se prépare en plusieurs étapes. Il ne s’agit pas simplement d’être belle et danser. Nous avons des répétitions tous les dimanches afin de préparer le spectacle, mais aussi beaucoup de sorties et séances photos, ce qui prend pas mal de temps dans un agenda. C’est à la fois stressant et amusant", décrit la jeune fille, originaire de Bernissart.

Beaucoup de projets

Un premier succès en tant que Miss qui pourrait en appeler d’autres pour Sephora, qui ne cache pas ses ambitions: "J’ai beaucoup de projets en tête. J’aimerais tout d’abord participer à l’élection de Miss Province du Hainaut. Par la suite, je rêve de réaliser des défilés de mode, mais aussi devenir mannequin pour de grandes marques".

Participer à des événements, c’est en tout cas le programme qui l’attend dans les semaines à venir: "En tant que Miss, nous sommes invitées à divers événements de la ville et des alentours. Par exemple, je participerai prochainement à la Parade de Noël. Nous sommes également invitées à d’autres élections de Miss dans les villes voisines", détaille-t-elle.

Mais pour l’heure, la joie restera de mise encore un petit moment pour Sephora qui, après de fortes émotions, doit réaliser son premier beau succès dans un concours de beauté: "Lorsque j’ai entendu mon prénom, c’était une véritable explosion de joie en moi. J’ai ressenti une réelle fierté en voyant les émotions dans les yeux de mes parents, de mes frères, ma belle-sœur mais surtout mon copain. J’ai également eu une grosse pensée pour ma grand-mère, qui était décédée voici 4 ans jour pour jour le soir de l’élection".

Côté palmarès, Laurine Petit et Oriana Goosens sont respectivement 1re et 2e dauphines tandis que, comme évoqué, Virginie Guiet est la nouvelle ambassadrice, suivie de Manon Ooghe et Ingrid Wilfart. Laurye Suardi empoche, elle, le prix de l’espoir.