Centenaire, l’Immobilière publique de Péruwelz, Leuze et Frasnes continue à construire

"Nous voulions justement mettre l’accent sur l’humain, sur nos locataires", indique Christelle Dordain, directrice.

En 1922, deux sociétés étaient créées: le foyer leuzois le 15 juin et le foyer péruwelzien le 26 août. Au cours des décennies, les projets se sont multipliés, notamment dans les années 60, 70 et 80.

"Plus près de nous, il y a 20 ans, le 30 septembre 2002, le foyer leuzois et le foyer péruwelzien ont fusionné pour former l’IPPLF. En 2003, suite au programme global de remembrement des sociétés de logement de service public, l’IPPLF a acquis des logements provenant du Logis tournaisien (dont 66 à Frasnes) et du foyer frontalier. Depuis 10 ans, près de 100 nouveaux logements répartis sur nos trois communes ont pu accueillir des candidats locataires en attente de logement."

Une offre diversifiée

Aujourd’hui, l’IPPLF gère 780 bâtiments. La volonté du conseil d’administration est également de diversifier l’offre de logement. "Nous avons 87% de logements de type social, 6% de logements de type moyen et de logements à loyer d’équilibre ainsi que quelques surfaces commerciales avec un loyer progressif permettant à un indépendant de démarrer sa nouvelle activité", signale la directrice. Eu égard à l’évolution de la société et à la situation des familles, les logements à une et deux chambres semblent avoir le vent en poupe alors que les 3 et 4 chambres ont connu leur heure de gloire il y a quelques années déjà. Quoi qu’il en soit, l’IPPLF poursuit ses projets. Plusieurs figurent dans les cartons, notamment deux en collaboration avec la commune de Leuze, à la Grand’rue (12 logements et 4 surfaces adaptables) et rue du Gard (17 logements). À Hacquegnies, rue des Écoles, 4 appartements sont programmés.

Aux Drôliers à Wiers, seront construits onze logements. ©ÉdA

À Wiers, cité des Drôliers, il y aura 11 logements, des maisons et des appartements sur le site englobant le terrain de basket.

"Il y a également un projet de 10 logements sur Péruwelz et Leuze dans le cadre du dernier appel à projets haute performance énergétique."

Des dossiers sont déjà en cours, comme à la place du jeu de balle à Leuze (9 appartements) et au chemin de Malametz-Chemin du Lapin (14 logements) à Leuze aussi. L’IPPLF a par ailleurs innové lors du dernier ancrage, en créant 6 appartements sous la forme Community land trust à Arc-Wattripont avec la collaboration de la commune de Frasnes.