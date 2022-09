Deux Péruwelziens raconte leur ascension du Kilimandjaro

Y aller polé-polé

Loïc l’assure, chacun d’entre nous peut parvenir à réaliser ce défi. Certes, posséder une bonne condition physique est un plus, mais là n’est pas l’essentiel. "Il faut se préparer psychologiquement. De mon côté, je préfère toujours envisager le pire avant de partir pour ensuite avoir de bonnes surprises. C’est ma manière de fonctionner. Mais surtout, la règle là-bas, c’est d’y aller polé-polé, à savoir doucement en swahili. Vous devez vous forcer à y aller molo, vraiment lentement, afin de ne pas souffrir du manque d’oxygène et du mal de montagne. Là-bas, c’est hakuna matata, pas de soucis."

Treize personnes les accompagnaient. Deux guides, ainsi que des porteurs pour la nourriture, le matériel, les tentes, les bonbonnes d’oxygène et même le W.-C. portable.

"Nous avons pu compter sur les services de Frank Boniface, une référence, et de son équipe. Nous avons bénéficié d’une météo excellente, poursuit Loïc. Il y avait pas mal de neige sur les sommets. Au programme, nous avions cinq jours d’ascension et deux jours de descente. Le camp de départ se situait à près de 1800 m d’altitude. Nous avions 40 km à parcourir jusqu’au dernier camp avant d’entamer l’ascension finale de 5 km qui a pris six heures."

Une première journée dans la jungle, avec une pente raisonnable. Ensuite, le relief se fait plus escarpé. Les glaciers sont là et la marche devient escalade. "Chapeau aux porteurs avec tout ce qu’ils avaient sur le dos, ajoute Loïc. Les paysages étaient à couper le souffle. C’était immense, gigantesque. Nous avons emprunté la voie Machame, qui propose les plus beaux paysages et qui est la plus accessible au niveau de l’acclimatation. Je m’étais préparé à avoir le mal de montagne mais je n’ai rien ressenti."

La fin de l’ascension est programmée en nocturne. La dernière nuit, le convoi progresse à la lampe torche. L’arrivée est prévue à 6h du matin, au lever du soleil. Le panorama sera grandiose.

"Quand vous arrivez à 5700 m, près du but, vous avez envie de courir mais il faut y aller polé-polé. Il y a moins de 50% d’oxygène. Une fois au sommet, il y a du monde. Trop. Il fait -20 mais le ressenti est de -30. Les deux paires de gants et le coupe-vent font du bien. C’est le moment des photos. Vous en faites 50, histoire d’en avoir une bonne…"