Les Miss de nouveau à l'affiche ce samedi soir à Péruwelz

Après une dernière édition en 2019, 2022 marque le retour de l’élection "Miss et Ambassadrices"du côté de Péruwelz. Pour ce retour, joie et nostalgie, sont les sentiments qui dominent du côté du président, Christopher Malaise: "Dans un sens, c’est une joie de pouvoir à nouveaux reprendre l’élection. D’un autre côté, nous sommes nostalgiques de ces trois années passées avec nos gagnantes de 2019, que nous avons accompagnées durant cette longue période et donc avec qui des liens forts se sont tissés."