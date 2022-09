Péruwelz-Beloeil : Polaris, le zoning qui s'est fait désirer

Son nom ne figurant pas sur le carton d’invitation, le bourgmestre de Belœil a manié l’ironie avec délectation. Mais pas seulement. Sans aucune note, il a aussi rappelé que depuis 25 ans, sa commune avait toujours soutenu avec insistance le projet de zoning. "Dans les années 80, la Sideho couvrait l’ensemble du territoire. Elle a fini par se dissoudre pour donner naissance aux intercommunales Ideta et IEG qui ne se sont jamais réconciliées. Dans les années 90, Guy Spitaels et Édouard Dufrasnes avaient eu une conversation. Remplissons d’abord les zonings existants, avait dit l’homme fort d’Ath à notre bourgmestre. Ce dernier réclamait déjà l’arrivée de ce zoning il y a plus de 25 ans. Or, il y a eu entre-temps Orientis 1,2, 3 et 4 et d’autres encore."

Ironique, le bourgmestre de Belœil? Un peu, mais il en a appelé à la fin des querelles de clocher. "Unissons nos efforts. Je veux exprimer ma reconnaissance vis-à-vis de ceux qui ont pensé, soutenu et financé le projet, comme la Wallonie à 80%. Merci aussi aux services de l’intercommunale qui l’ont conçu et aux entreprises qui l’ont réalisé."

N60 en triste état

Luc Vansaingèle n’en avait pas fini. Devant Willy Borsus, ministre wallon de l’économie, il a fait trois propositions. "Ne disons plus simplement Polaris mais Polaris Péruwelz-Belœil ou Belœil-Péruwelz suivant l’ordre alphabétique, ceci afin de bénéficier de l’image positive de nos deux communes, qui attirent du monde. Deux, créons un comité d’accompagnement afin de vendre notre zoning et d’organiser la prospection."

Sa troisième proposition concernait l’accès et les abords. "Belœil vient de finaliser le dossier de la rue de Péruwelz pour rejoindre le zoning et a aussi réalisé des investissements pour renforcer la mobilité douce avec le chemin 27 et la liaison entre deux Ravels. Les communes font des efforts mais par contre, Monsieur le ministre, si vous avez le temps, passez voir la N60 entre Péruwelz et Leuze. Elle est dans un triste état. Si vous pouviez en parler à votre collègue."

Willy Borsus a répondu un peu plus tard que la N60 figurait bien dans le programme d’investissement wallon du ministre Henry. "Et ce à partir de 2023. Mais attention, restons vigilants, car certains projets pourraient glisser dans le temps."

Traduisez, ce ne sera pas pour tout de suite, mais c’est dans les cartons.