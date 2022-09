A Bon-Secours aussi, les géants seront de sortie ce dimanche avec les Rigolos

Un événement en soi puisque le célèbre géant à l’effigie du grand Fernand Bachelard faisait peau neuve et était absent lors des précédentes éditions: "Son ossature a totalement été refaite afin de le rendre plus léger et plus facilement maniable pour les porteurs. Cette année, c’est donc un tout nouveau géant Atlas qui fera son retour, à l’occasion du centième anniversaire de la naissance de Fernand Bachelard, né le 11 juillet 1922", commence Philippe Brackman, président de l’ASBL Animations et Festivités Bonsecours.