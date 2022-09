Son petit ami dealait à Péruwelz, elle était opposée à ce trafic mais se retrouve au tribunal

"Je reconnais les faits mais pas la période infractionnelle. J’ai débuté en janvier 2021", dit le prévenu.

Tania, dont le rôle apparaît très minime, reconnaît qu’elle a par deux fois, fin août et début septembre 2021, ouvert la porte aux consommateurs. À l’époque, Arthur était son petit ami et elle vivait en partie chez lui, à Péruwelz.

Le ministère public explique que le manège des consommateurs avait été repéré par la police et que les perquisitions effectuées au domicile d’Arthur se sont avérées payantes. Plusieurs consommateurs ont reconnu acheter chez le prévenu.

Néanmoins, le ministère public fait une sacrée différence entre les deux protagonistes. "Madame savait mais elle était contre le comportement de son petit ami. Elle s’est juste laissé entraîner deux fois. Je requiers 3 ans avec sursis pour ce qui excède la préventive pour monsieur, qui semble avoir retenu la leçon, et un an avec sursis total pour madame."

«Une bonne citoyenne»

Les deux prévenus étaient défendus par le même avocat. "Mon client était un gros consommateur et s’était marginalisé. Il n’a pas de père connu et sa maman est décédée quand il était tout petit. Il a été placé en famille d’accueil. Il a été incarcéré pendant deux bons mois et sa famille d’accueil s’est remobilisée pour l’aider. Aujourd’hui, il est totalement abstinent et a retrouvé du boulot. Nous demandons le sursis probatoire."

Quant à Tania, la défense rappelle son rôle minime: "Elle s’opposait à ce trafic. Des SMS retrouvés sur son portable par la police en donnent la preuve. Par deux fois seulement, elle a accepté d’ouvrir à des consommateurs, juste pour être tranquille, sinon ils s’accrochaient à la porte d’entrée. Elle n’a aucun antécédent et nous sollicitons la suspension ou alors un sursis simple."

La prévenue a pris la parole. "J’ai toujours été une bonne citoyenne. J’aurais dû réfléchir à ce que je faisais. C’est juste un écart. Je suis désolée."

Jugement le 15 septembre.