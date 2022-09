Les animaux, protégés pendant un an

Les propriétaires de chiens et de chevaux sont les plus nombreux habituellement mais tous les animaux sont les bienvenus pour partager ce moment toujours solennel. Pour rappel, par cette bénédiction, les animaux sont épargnés par les maladies et le mauvais sort durant une année. Certains propriétaires viennent parce qu’ils y croient dur comme fer. D’autres seront présents pour des raisons différentes, parfois tout simplement pour passer un bon moment. Quoi qu’il en soit, ce moment revêt toujours une portée symbolique. Les participants sont issus des environs et donc de France également puisque la frontière n’est qu’à quelques pas.

Gros village d’exposants

"Après une édition 2020 qui avait dû être annulée en raison de la crise sanitaire et une version 2021 un peu restreinte, on retrouve un programme habituel, souligne Anne-Sophie Skrzypczak, responsable de l’événement avec Sébastien Gillaux.En matinée, nous proposerons une promenade de 12 kilomètres en forêt de Bon-Secours. Il s’agit d’une balade qui existe déjà et qui est fléchée par le parc naturel. Il y aura ensuite à 12h30 la remontée avec les sonneurs du rallye de Ligne de Belœil puis la bénédiction à 13h. Julien Delporte, qui est déjà venu très souvent, présentera un spectacle équestre de haut vol à 14h. Cette année, nous retrouvons aussi un gros village d’exposants. On a également prévu une petite brocante équestre où les gens peuvent trouver du matériel à des prix intéressants."

Parmi les exposants, on retrouvera des artistes, des créateurs de bijoux et d’objets personnalisables, des photographes, des spécialistes du comportement animalier et des soins ainsi que des associations qui œuvrent pour le bien-être des chiens, sans oublier les foodtrucks, car il faut bien se restaurer.

L’association reçoit quelques coups de main de bénévoles mais n’est jamais contre une aide supplémentaire. Dès lors, n’hésitez pas.

Il est possible de s’inscrire pour remonter la basilique dans un attelage (5 €). Infos via la page Facebook de la Royale Saint-Hubert de Bon-Secours.